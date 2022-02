Giustizia, la riforma chiude solo un po’ le “porte girevoli” ai magistrati. Dubbi di FI ma Draghi va avanti (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Nessun rinvio” della riforma del Csm che va “oggi in Consiglio dei ministri al 100%”. La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, dopo che nel preconsiglio – cioè la riunione preparatoria del Cdm- i partiti avevano chiesto più tempo e Forza Italia, in particolare, aveva sollevato Dubbi sulla riforma dell’organo di autocontrollo della magistratura. Il Cdm si terrà in mattinata e subito dopo Draghi terrà una conferenza stampa. Il premier ha dunque intenzione di andare avanti per la sua strada tirando dritto. La bozza di riforma che attende l’ok del Cdm si occupa delle cosiddette porte girevoli, cioè della facoltà di cui hanno fatto uso molti magistrati per diventare deputati o senatori senza perdere il diritto di tornare alla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Nessun rinvio” delladel Csm che va “oggi in Consiglio dei ministri al 100%”. La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, dopo che nel preconsiglio – cioè la riunione preparatoria del Cdm- i partiti avevano chiesto più tempo e Forza Italia, in particolare, aveva sollevatosulladell’organo di autocontrollo della magistratura. Il Cdm si terrà in mattinata e subito dopoterrà una conferenza stampa. Il premier ha dunque intenzione di andareper la sua strada tirando dritto. La bozza diche attende l’ok del Cdm si occupa delle cosiddette, cioè della facoltà di cui hanno fatto uso moltiper diventare deputati o senatori senza perdere il diritto di tornare alla ...

