Fosca Innocenti | quante puntate sono?

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver condotto Striscia la Notizia ed il ritorno di Zelig, Vanessa Incontrada torna su Canale 5 ma come attrice: da venerdì 11 febbraio va infatti in onda, la nuova serie tv Mediaset che la vede protagonista nei panni di un Vice Questore di Arezzo alle prese con dei casi su cui indagare e la propria vita privata. Ma daè composto? La serie tv, diretta da Fabrizio Costa e che nel cast vede anche la partecipazione di Francesco Arca, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli ed Irene Ferri, è composta da quattro, ciascuna della durata di circa 100 minuti, in onda per quattro prime serate ed altrettanti venerdì. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 4 marzo....

tuttotv_info : Fosca Innocenti, trama, seconda puntata, venerdì 18 febbraio 2022 - zazoomblog : Fosca Innocenti chi è Maria Malandrucco l’attrice che fa Susy? Età vita privata Miss Italia Instagram - #Fosca… - Nazione_Arezzo : Fosca Innocenti, stasera la prima puntata della fiction aretina - Seoulmate2018 : MIA NONNA ALL’ENNESIMA VOLTA CHE PASSA LA PUBBLICITÀ DI FOSCA INNOCENTI: “SI VEDE CHE COME SERIE FARÀ CAGARE” NONN… - zazoomblog : Fosca Innocenti chi è Alberto Gimignani l’attore che fa Albert Morucci? Età vita privata moglie figli film Instagra… -

Cecilia Uzzo Serie tvStagione 1 - Episodio 1 21:20 domani sera stasera in onda 11 Feb Vanessa Incontrada è protagonista di una nuova fiction, intitolata "" , al via da venerdì 11 febbraio su ...Prende il via oggi venerdì 11 febbraio 2022 la fictioncon Vanessa Incontrada , e già dalle anticipazioni della prima puntata intuiamo che la serie terrà il pubblico col fiato sospeso.è Vice Questore del commissariato di ...Vanessa Incontrada è protagonista di una nuova fiction, intitolata "Fosca Innocenti", al via da venerdì 11 febbraio su Canale 5 per quattro appuntamenti in prima serata. La serie è scritta da Dido ...Francesco Leone è il giovane e bravo attore emergente che nella nuova miniserie di Canale 5 Fosca Innocenti interpreta il ruolo di Pino Ricci. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Vanessa Incontrada: età ...