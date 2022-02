eFootball accantonato per sempre? Quando uscirà una nuova versione dell’erede di PES?

Leggi su esports247

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladiera attesa già nei mesi scorsi, ma come noto Konami ha deciso di posticiparla alla “prossima primavera”, pur non fornendo una data precisa. Non dovrebbe mancare molto, quindi, al lancio della1.0di, che dovrebbe consentire al gioco di ottenere finalmente quel riscontro che fin qui non si è visto. Finora, infatti,ha profondamente deluso gli appassionati di gaming e esports. Il titolo non ha convinto i giocatori “normali”, a causa di evidenti problematiche dal punto di vista tecnico e anche per l’assenza di modalità; criticità che i giocatori professionisti non possono proprio digerire, tanto da rimandare l’utilizzo diall’uscita della...