Covid oggi Puglia | 4 952 contagi e 14 morti | bollettino 11 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.952 i nuovida coronavirus11in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 14. I nuovi casi, individuati attraverso 45.270 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.332; Bat: 385; Brindisi: 445; Fa: 827; Lecce: 1.340; Taranto: 578; Residenti fuori regione: 33; Provincia in definizione: 12. Sono 100.528 le persone attualmente positive, 745 le ricoverate in area non critica, 68 quelle in terapia intensiva. Dati complessivi: 670.456 casi totali, 8.235.298 tamponi eseguiti, 562.520 persone guarite e 7.408 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

