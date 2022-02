Covid, in Sicilia altri 5.754 positivi: stabili i ricoveri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Sicilia 5.754 nuovi casi di Covid19 a fronte di 38.018 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 15,1%. La Regione comunica che ci sono altri 342 casi dei giorni precedenti. L’isola è al quinto posto in Italia per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 277.684 con un aumento di 2.811 casi. I guariti sono 3.251 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.982. Dati stabili negli ospedali; 1.439 i pazienti ricoverati, con 32 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 116, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra 1.214 casi, Catania 1.529, Messina 900, Siracusa 696, Trapani 359, Ragusa 463, Caltanissetta 304, Agrigento 414, Enna 217. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in5.754 nuovi casi di19 a fronte di 38.018 tamponi processati. Il tasso dità si attesta al 15,1%. La Regione comunica che ci sono342 casi dei giorni precedenti. L’isola è al quinto posto in Italia per numero di contagi. Gli attualisono 277.684 con un aumento di 2.811 casi. I guariti sono 3.251 mentre le vittime sono 34 e portano il totale dei decessi a 8.982. Datinegli ospedali; 1.439 i pazienti ricoverati, con 32 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 116, uno in più rispetto a ieri. A livello provinciale Palermo registra 1.214 casi, Catania 1.529, Messina 900, Siracusa 696, Trapani 359, Ragusa 463, Caltanissetta 304, Agrigento 414, Enna 217. L'articolo Filodiretto Monreale.

Advertising

SkyTG24 : Covid, #Sicilia in zona gialla da lunedì - Bart1705 : RT @PalermoToday: Covid, scendono ricoveri e nuovi contagi: la Sicilia da lunedì torna in zona gialla - PalermoToday : Covid, scendono ricoveri e nuovi contagi: la Sicilia da lunedì torna in zona gialla - palermo24h : In Sicilia 5.754 nuovi casi di Covid e 34 decessi - palermo24h : Covid in Sicilia 5.754 i nuovi positivi, 34 i mortiCovid: in Sicilia 5.754 i nuovi positivi, 34 i morti – Sicilia -