Carni in cattivo stato di conservazione in un salumificio della provincia di Messina

Advertising

NewSicilia : A #Messina sono stati denunciati i due responsabili di un salumificio per detenzione di alimenti in cattivo stato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Carni cattivo

Gazzetta del Sud

... continuano ad essere collegati ad aumento del colesterolo '' (LDL) e quindi ad un maggiore ... avocado, olio vegetale); l'8% dai grassi saturi (rosse, latticini), il 10% dai polinsaturi, ......riguardanti la mancata indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle... sono stati denunciati i due responsabili di un salumificio per detenzione di alimenti in...I carabineri dei Reparti Tutela Agroalimentare (Rac) di Messina hanno eseguito controlli di filiera nel settore zootecnico e dei marchi di qualità ispezionando aziende di trasformazione e vendita di ...Sono state sequestrate oltre 10 tonnellate di carne suina lavorata di vario tipo ... di un salumificio per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione; in provincia di Ferrara ...