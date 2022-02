Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per Rabiot: impossibile rifiutare (Di venerdì 11 febbraio 2022) La Juventus, il prossimo anno, vuole continuare la rivoluzione a centrocampo; missione possibile specie con la cessione di Rabiot. Dopo la partenza di Bentancur, la Juventus il prossimo anno potrebbe liberarsi di Rabiot; per il centrocampista francese, infatti, sembra pronta un’offerta che il club bianconero non può permettersi di rifiutare. LaPresseA gennaio, la Juventus ha visto la partenza di Bentancur e Ramsey; cessioni importanti per permettere alla società di liberarsi di due elementi ormai fuori dal progetto. La prossima estate la rivoluzione a centrocampo potrebbe continuare con l’addio a Rabiot. Ines Trocchia, ma cosa fai? Si strappa il reggiseno all’improvviso e accade questo Il centrocampista francese, arrivato a parametro zero nel 2019, non è mai riuscito ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 11 febbraio 2022) La, il prossimo anno, vuole continuare la rivoluzione a centrocampo; missione possibile specie con la cessione di. Dopo la partenza di Bentancur, lail prossimo anno potrebbe liberarsi di; per il centrocampista francese, infatti, sembra pronta un’offerta che il club bianconero non può permettersi di. LaPresseA gennaio, laha visto la partenza di Bentancur e Ramsey; cessioni importanti per permettere alla società di liberarsi di due elementi ormai fuori dal progetto. La prossima estate la rivoluzione a centrocampo potrebbe continuare con l’addio a. Ines Trocchia, ma cosa fai? Si strappa il reggiseno all’improvviso e accade questo Il centrocampista francese, arrivato a parametro zero nel 2019, non è mai riuscito ...

