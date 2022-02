Biathlon | Dorothea Wierer è nella storia

Leggi su zon

(Di venerdì 11 febbraio 2022)fa la. E' la prima italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica in una gara individuale nel. Un' impresa sportiva che si aggiunge a quella delle medaglie a squadre. Lachiude la 7,5 Km delfemminile con 37"2 di distacco dalla norvegese Roeiseland, oro in 20'44"3. Argento alla svedese Elvira Oeberg, 21'15"2. Praticamente zero errori dal Poligono per l'azzurra che porta a casa la decima medaglia dell'Italia in questi Giochi di Pechino 2022.nel prossimo appuntamento di domenica potrebbe raddoppiare il suo bottino.