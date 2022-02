Violazione quarantena | Vlahovic rischia una sanzione

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attaccante potrebbe essere sanzionato per aver violato, nei giorni del suo passaggio alla Juventus, laimposta per la positività al Covid

Dusan Vlahovic è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, per la presuntadel domicilio in cui stava trascorrendo laperché positivo al Covid - 19. Ne ha parlato l'assessore alla Sanità della regione Toscana, Simone Bezzini, rispondendo a un'...Vlahovic e la: l'Asl informa le autorità A tenere banco è il caso Vlahovic . Il ...atto da parte del dipartimento di prevenzione sono state quelle previste nei casi di sospetta...Dusan Vlahovic è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, per la presunta violazione del domicilio in cui stava trascorrendo la quarantena ...L'attaccante serbo, infatti, è stato segnalato all'autorità giudiziaria dal dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro, per la presunta violazione del domicilio in cui stava trascorrendo la ...