Trovati in possesso di droga e arrestati a Campagna: 22enne di Serre torna in libertà (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCampagna – È stato rimesso in libertà, il giovane di 22 anni, orinario di Serre ma residente nel comune di Campagna, arrestato domenica scorsa, insieme ad altri due uomini di 55 e 23 anni, residenti tra i comuni di Olevano sul Tusciano e Eboli, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre infatti, furono arrestati dagli investigatori dopo essere stati pedinati durante un controllo "ah hoc" antidroga sul territorio. Gli agenti infatti, giunti in località Quadrivio di Campagna, notarono la presenza di una macchina con targa bulgara con all'interno ben tre persone guardarsi intorno e agire con fare sospetto. Dopo averli pedinati, i poliziotti li hanno avvicinati, perquisiti e perquisito il veicolo, rinvenendo banconote di danaro di ...

