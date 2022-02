M5S: avv. Borré, 'richiesta a garante Privacy su dati iscritti' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo chiedere al garante della Privacy chi sia abilitato al trattamento dei dati degli iscritti M5S ora che Conte è congelato/decaduto dalla carica". Lo annuncia Lorenzo Borrè, l'avvocato dei ricorrenti di Napoli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Vogliamo chiedere aldellachi sia abilitato al trattamento deidegliM5S ora che Conte è congelato/decaduto dalla carica". Lo annuncia Lorenzo Borrè, l'avvocato dei ricorrenti di Napoli.

Advertising

TV7Benevento : M5S: avv. Borrè, 'nessun contatto con Grillo, sento solo miei assistiti' - - TV7Benevento : M5S: avv. Borré, 'richiesta a garante Privacy su dati iscritti' - - avv_procopio : Fa riflettere.. Ovviamente non per tutti.. - avv_cmg : @LaNotiziaTweet @DinoGiarrusso Per me il M5S ha gradito ogni aspettativa. Molte promesse e pochi fatti. Un classico… - Avv_Mant : RT @lefrasidiosho: Eh già, mò che qualifica c'ha? #Conte #Grillo #M5S -