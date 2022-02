Joe Bastianich e Nadia Toffa avevano un legame speciale, ecco le sue parole (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le iene: Joe Bastianich dopo il debutto nel programma fa una bellissima confessione sul suo legame con Nadia Toffa. Vediamo nel dettaglio le sue commoventi parole. Joe Bastianich e le bellissime parole su Nadia Toffa Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, quest’anno il programma ha deciso di rinnovare il suo format, infatti oltre ad avere uno studio completamente rinnovato sono cambiati anche i conduttori. A presentare lo show su Italia 1 ci sono Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, entrambi sono pronti a portare una ventata di aria fresca dopo tutti questi anni. Le novità non sono di certo finite, all’interno del team de Le Iene è entrato a gran sorpresa un personaggio molto amato, stiamo parlando Joe ... Leggi su formatonews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le iene: Joedopo il debutto nel programma fa una bellissima confessione sul suocon. Vediamo nel dettaglio le sue commoventi. Joee le bellissimesuIeri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, quest’anno il programma ha deciso di rinnovare il suo format, infatti oltre ad avere uno studio completamente rinnovato sono cambiati anche i conduttori. A presentare lo show su Italia 1 ci sono Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, entrambi sono pronti a portare una ventata di aria fresca dopo tutti questi anni. Le novità non sono di certo finite, all’interno del team de Le Iene è entrato a gran sorpresa un personaggio molto amato, stiamo parlando Joe ...

