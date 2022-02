Il pub più antico del Regno Unito chiude dopo 13 secoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quando Oliver Cromwell, il futuro lord Protettore, ancora impegnato nella guerra civile, a metà del 1600, ci passò una notte, lo Ye Olde Fighting Cocks era già una locanda con secoli di attività alle spalle. Il pub (forse) più antico d’Inghilterra ospitava avventori, commercianti e pellegrini da almeno 600 anni. Altri 400 ne sono passati e il locale ha saputo superare guerre, carestie, pestilenze, ma ha dovuto arrendersi davanti all’epidemia del XXI secolo. Contro il Covid non ce l’ha proprio fatta. Spariti i clienti, decimati gli incassi, moltiplicati i debiti, ha dovuto arrendersi. Ad annunciarne la chiusura, “con il cuore a pezzi” è stato il titolare, Christo Tofalli. «Insieme ai miei collaboratori – ha spiegato – ho provato di tutto negli ultimi due anni per salvare il pub, ma i lockdown e la crisi provocata dalla pandemia ci hanno sconfitto e non ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quando Oliver Cromwell, il futuro lord Protettore, ancora impegnato nella guerra civile, a metà del 1600, ci passò una notte, lo Ye Olde Fighting Cocks era già una locanda condi attività alle spalle. Il pub (forse) piùd’Inghilterra ospitava avventori, commercianti e pellegrini da almeno 600 anni. Altri 400 ne sono passati e il locale ha saputo superare guerre, carestie, pestilenze, ma ha dovuto arrendersi davanti all’epidemia del XXI secolo. Contro il Covid non ce l’ha proprio fatta. Spariti i clienti, decimati gli incassi, moltiplicati i debiti, ha dovuto arrendersi. Ad annunciarne la chiusura, “con il cuore a pezzi” è stato il titolare, Christo Tofalli. «Insieme ai miei collaboratori – ha spiegato – ho provato di tutto negli ultimi due anni per salvare il pub, ma i lockdown e la crisi provocata dalla pandemia ci hanno sconfitto e non ...

Il pub più antico del Regno Unito chiude dopo 13 secoli Ma soprattutto a difendere il titolo di pub più antico d'Inghilterra ancora in attività, tenendo a distanza i molti contendenti. A cominciare dallo Ye Olde Trip to Jerusalem, che avrebbe iniziato a ...

Ma soprattutto a difendere il titolo di pub più antico d'Inghilterra ancora in attività, tenendo a distanza i molti contendenti. A cominciare dallo Ye Olde Trip to Jerusalem, che avrebbe iniziato a ...