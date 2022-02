Il Collegio 7 | è ufficiale | quando inizia | cast e anticipazioni della settima edizione del docureality

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il7. Sono ottime le notizie per i fan più accanitirinomata serie targata Rai: infatti è stata da poco confermata la messa in ondana. Il, così come vuole la tradizione, vedrà la luce a breve, precisamente il prossimo autunno. Le registrazioni, invece, dovrebberore già a partire da fine luglio. Come al solito, però, le indiscrezioni non tardano ad arrivare, e questa volta sono molto importanti. Pare che il format potrebbe essere completamente stravolto. Leggi anche: Masterchef Italia,puntata 10 febbraio 2022: prove, concorrenti in gara, ospiti, eliminati, repliche e streaming Nuova stagione Dunque, nonostante la serie non abbia ricevuto nella scorsail ...