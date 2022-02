Grano – Centinaio | Lavorare a piano strategico nazionale

(Di giovedì 10 febbraio 2022)(Mipaaf):, obiettivo è alta qualità e aumento produzione – “Quantità e qualità non sempre vanno d’accordo ma in questa filiera dobbiamo puntare a dare al consumatore finale un prodotto di altissima qualità e al tempo stesso aumentare la produzione diin Italia”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco, prendendo parte alla presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione del sistema “FRUCLASS”, che si è tenuta a Roma presso la sede di Confagricoltura. “Sono d’accordo con la proposta dia un, perché ...

Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche Agricole, Gian Marco, a margine della presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione del sistema 'Fruclass' per il...... contemporaneamente abbiamo bisogno di quantità e fare un ragionamento sull'aumento di produzione delin Italia'.ha poi ricordato come al momento ci sia 'il problema del caro ...Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, a margine della presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione del sistema "Fruclass" per il grano duro ...Gian Marco Centinaio, prendendo parte alla presentazione dei risultati ... “Sono d’accordo con la proposta di lavorare a un piano strategico nazionale, perché quella del grano è una filiera strategica ...