Bonus affitti, contributo della regione per le fasce meno abbienti: dal 21 febbraio le domande (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si apriranno il prossimo 21 febbraio i termini di presentazione delle istanze per ottenere il Bonus Affitto della regione Siciliana per l'anno 2020. A renderlo noto è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, a seguito dell'emanazione dei relativi decreto e bando a firma del dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Fulvio Bellomo. "Dopo quasi un decennio in cui la regione non ha dato alcun aiuto a chi ne aveva bisogno, l'anno scorso abbiamo ripristinato il Bonus affitti e oggi lo riproponiamo – dichiara l'assessore Falcone – mettendo a disposizione delle famiglie più di 16 milioni di euro in contributi per i costi di locazione della propria casa. Con il Governo Musumeci, la regione è divenuta protagonista delle ...

