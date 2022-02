Ascolti Tv di ieri 9 febbraio 2021 | Access Prime Time e Preserale

(Di giovedì 10 febbraio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 9per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - iamnotviiv : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 9 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - brividiprofondi : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. - PerlediMitirda : RT @vivonelkaos: Ve la butto lì: “Virale” di Matteo Romano solo ieri ha fatto quasi mezzo milione di ascolti su Spotify. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

...catanese dinanzi le telecamere di "Porta a Porta" condotto da Bruno Vespa e andato in onda... La presenza di Fiorello all'ultima edizione è stata accolta da un tripudio di applausi e di. ......Cinque e degli altri programmi Mediaset del daytime Diamo un'occhiata ai dati auditel del daytime Mediaset di, mercoledì 9 febbraio, dopo aver parlato, in precedenti pezzi, deglidella ...Spettacoli e Cultura - Come sarà andata la serata finale del 72esimo festival dopo quattro serate da record? Tutti i dati della .... Il Sanremo di Amadeus piace a grandi e piccoli, ma soprattutto ...Spettacoli e Cultura - Ascolti ieri, 27 gennaio, daytime Mediaset: Barbara d'Urso con Pomeriggio 5 sempre più vicina alla concorrenza Com'è andata in ascolti la giornata di ieri, giovedì 27 gennaio ...