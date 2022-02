Aperte le iscrizioni al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si aprono ufficialmente oggi, 10 febbraio, le iscrizioni al 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica e i saloni nautici, in programma a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. L’evento guarda sempre di più al futuro e prepara la sua 62esima edizione nel segno della continuità, capitalizzando il grande lavoro svolto dagli organizzatori negli anni. La continuità al 62° Salone Nautico di Genova Le due edizioni consecutive organizzate nel 2020 e poi nel 2021 hanno confermato il Salone Nautico Internazionale di Genova come momento irrinunciabile per tutto il settore della Nautica da diporto, grazie a una puntuale ed efficace gestione in presenza e in sicurezza ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si aprono ufficialmente oggi, 10 febbraio, leal 62°, organizzato da Confindustria Nautica e i saloni nautici, in programma adal 22 al 27 settembre prossimi. L’evento guarda sempre di più al futuro e prepara la sua 62esima edizione nel segno della continuità, capitalizzando il grande lavoro svolto dagli organizzatori negli anni. La continuità al 62°diLe due edizioni consecutive organizzate nel 2020 e poi nel 2021 hanno confermato ildicome momento irrinunciabile per tutto il settore della Nautica da diporto, grazie a una puntuale ed efficace gestione in presenza e in sicurezza ...

