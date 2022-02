Vladimir Luxuria che gaffe: «Mahmood ha fatto coming out», ma non è vero e si scusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La gaffe di Vladimir Luxuria non è certo passata inosservata. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 7 febbraio, l’ex politica nei panni di opinionista del programma di Barbara D’Urso stava commentando la vittoria di Mahmood e Blanco al Festival di Sanremo. La 56enne ha detto che Mahmood ha fatto coming out, ma in realtà non è mai successo. Sui social in molti hanno ripreso l’opinionista del salotto pomeridiano di Canale 5 scatenando le polemiche. Vladimir Luxuria ha commentato, con Barbara D’Urso, il trionfo del duo che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. E ha sottolineato di essere molto contenta di questa vittoria per un motivo ben preciso. Ritiene che il Festival della Canzone italiana abbia dato un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ladinon è certo passata inosservata. Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di lunedì 7 febbraio, l’ex politica nei panni di opinionista del programma di Barbara D’Urso stava commentando la vittoria die Blanco al Festival di Sanremo. La 56enne ha detto chehaout, ma in realtà non è mai successo. Sui social in molti hanno ripreso l’opinionista del salotto pomeridiano di Canale 5 scatenando le polemiche.ha commentato, con Barbara D’Urso, il trionfo del duo che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest. E ha sottolineato di essere molto contenta di questa vittoria per un motivo ben preciso. Ritiene che il Festival della Canzone italiana abbia dato un ...

