Via le mascherine? Non in Campania: cosa dice l’ordinanza di De Luca (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in corso di pubblicazione l’ordinanza della Regione Campania n.2 del 2022 che disciplina l’uso delle mascherine di protezione in relazione a quanto stabilito dall’ordinanza del Governo. Se ne anticipano i contenuti. 1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art.1, comma 3 dell’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in corso di pubblicazionedella Regionen.2 del 2022 che disciplina l’uso delledi protezione in relazione a quanto stabilito daldel Governo. Se ne anticipano i contenuti. 1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art.1, comma 3 deldel Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non ...

