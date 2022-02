Ufficiale, l’attaccante passa alla Samp: arriva il comunicato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La lesione del legamento crociato costa la stagione a Manolo Gabbiadini, dopo l’infortunio subito durante il primo tempo del match contro il Sassuolo. Si è fatto più che necessario, quindi, il bisogno per i blucerchiati di correre ai ripari e trovare quanto prima un sostituto all’altezza dell’attaccante classe ’91. LA SCELTA Ecco che, nella giornata di oggi, è iniziata la nuova avventura di Sebastian Giovinco a Genova: dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche, nel pomeriggio l’attaccante si è recato nella sede del club per apporre la firma sul contratto. Sebastian Giovinco Sampdoria Il giocatore, già da domani, svolgerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra, per essere così a disposizione del mister Giampaolo a partire dal prossimo turno di campionato. IL ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La lesione del legamento crociato costa la stagione a Manolo Gabbiadini, dopo l’infortunio subito durante il primo tempo del match contro il Sassuolo. Si è fatto più che necessario, quindi, il bisogno per i blucerchiati di correre ai ripari e trovare quanto prima un sostituto all’altezza delclasse ’91. LA SCELTA Ecco che, nella giornata di oggi, è iniziata la nuova avventura di Sebastian Giovinco a Genova: dopo aver sostenuto in mattinata le visite mediche, nel pomeriggiosi è recato nella sede del club per apporre la firma sul contratto. Sebastian Giovincodoria Il giocatore, già da domani, svolgerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra, per essere così a disposizione del mister Giampaolo a partire dal prossimo turno di campionato. IL ...

