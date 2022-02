Ucraina: per le donne il genere è irrilevante, tutti devono combattere (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I rapporti russo-ucraini continuano ad essere tesi. Ne è una prova il fatto che in Ucraina, le donne si stanno addestrando per combattere nell’esercito. Nonostante le temperature glaciali, civili di ogni età e sesso stanno imparando le tecniche di combattimento. Come identificare ordigni esplosivi, come si smontano i fucili e quali sono le manovre di primo soccorso sono le basi dell’addestramento. Ucraina: la parità di genere declinata in modo inusuale In Ucraina le donne hanno dichiarato che “il genere è irrilevante”. Si addestra militarmente anche il mondo femminile, che non vuole vedere Kiev nelle mani della Russia. Una situazione drammatica che fa emergere la gravità della situazione. Per i cittadini ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I rapporti russo-ucraini continuano ad essere tesi. Ne è una prova il fatto che in, lesi stanno addestrando pernell’esercito. Nonostante le temperature glaciali, civili di ogni età e sesso stanno imparando le tecniche di combattimento. Come identificare ordigni esplosivi, come si smontano i fucili e quali sono le manovre di primo soccorso sono le basi dell’addestramento.: la parità dideclinata in modo inusuale Inlehanno dichiarato che “il”. Si addestra militarmente anche il mondo femminile, che non vuole vedere Kiev nelle mani della Russia. Una situazione drammatica che fa emergere la gravità della situazione. Per i cittadini ...

Agenzia_Ansa : La Russia aumenta le truppe al confine con l'Ucraina. Secondo il New York Times, l'invasione potrebbe causare vitti… - fattoquotidiano : Il media americano Bloomberg è stato costretto a scusarsi per aver annunciato per errore l’invasione russa in Ucrai… - ilpost : Secondo un’analisi dell’amministrazione statunitense di Joe Biden pervenuta ai giornali americani, l’esercito russo… - CCKKI : RT @CesareInvictus: @CCKKI @lucma66 Non è che voglio per forza dare addosso ad un governo servo degli Yankees, quando parlo male dell'Ucrai… - punisheditalian : @BasedBatka 'Ucraina' significa letteralmente 'terra di confine', per quanto i banderisti possano frignare -