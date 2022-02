Superlega: Nishida trascina Vibo Valentia, punti pesanti per la salvezza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vibo - Taranto 3 - 1 (25 - 15, 22 - 25, 25 - 20, 25 - 22) Vibo vince la prima delle tre finali salvezza. Battuta Taranto 3 - 1 al termine di un match cardiopalma grazie a un super Nishida autore di 29 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 febbraio 2022)- Taranto 3 - 1 (25 - 15, 22 - 25, 25 - 20, 25 - 22)vince la prima delle tre finali. Battuta Taranto 3 - 1 al termine di un match cardiopalma grazie a un superautore di 29 ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Nishida trascina Vibo Valentia, punti pesanti per la salvezza #volley - summermay_b : RT @Gazzetta_it: Nishida trascina Vibo Valentia, punti pesanti per la salvezza #volley - Gazzetta_it : Nishida trascina Vibo Valentia, punti pesanti per la salvezza #volley - _milkyway15 : RT @pilloledivolley: 14ª RS: Vibo Valentia supera 3-1 una Taranto orfana di Falaschi e fa suo il derby del Sud salendo a quota 15 punti in… - blossoms1209 : RT @pilloledivolley: 14ª RS: Vibo Valentia supera 3-1 una Taranto orfana di Falaschi e fa suo il derby del Sud salendo a quota 15 punti in… -