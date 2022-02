**Scuola-Lavoro: Pellegrini (M5s), 'Lamorgese faccia luce e chieda scusa a studenti'** (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Le scene a cui abbiamo assistito, le manganellate agli studenti, i momenti di forte tensione e di violenza in piazza sono inaccettabili, hanno offerto una pessima immagine del nostro Paese, anche perché lo Stato ha il dovere di tutelare - sempre - il diritto di espressione e di manifestare, specie quello dei nostri connazionali più giovani che si affacciano con fiducia al confronto sociale e politico. Alla ministra Lamorgese chiediamo di contribuire a fare luce sulla filiera delle responsabilità e che lo Stato chieda scusa ai nostri studenti e alle nostre studentesse e si impegni ad assicurare loro un futuro migliore, un futuro in cui manifestare pacificamente per i propri diritti non abbia come conseguenza manganellate in testa". Così il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Le scene a cui abbiamo assistito, le manganellate agli, i momenti di forte tensione e di violenza in piazza sono inaccettabili, hanno offerto una pessima immagine del nostro Paese, anche perché lo Stato ha il dovere di tutelare - sempre - il diritto di espressione e di manifestare, specie quello dei nostri connazionali più giovani che si afno con fiducia al confronto sociale e politico. Alla ministrachiediamo di contribuire a faresulla filiera delle responsabilità e che lo Statoai nostrie alle nostre studentesse e si impegni ad assicurare loro un futuro migliore, un futuro in cui manifestare pacificamente per i propri diritti non abbia come conseguenza manganellate in testa". Così il ...

Advertising

stebellentani : Secondo La Stampa, dal 1 aprile dovrebbe esserci la libertà per i positivi di uscire, compreso andare a scuola ed a… - emergenzavvf : 400 interventi svolti #oggi per forti raffiche di vento che stanno colpendo l’#Italia, gran lavoro dei… - fattoquotidiano : L’assalto fascista alla sede Cgil del 9 ottobre ha cambiato la gestione della piazza. Non si “dialoga” più e a farn… - Agenparl : SCUOLA-LAVORO. DE PETRIS (LEU): QUALCOSA NELLA GESTIONE DELL'ORDINE PUBBLICO NON HA FUNZIONATO, NUMERO IDENTIFICATI… - PaoloDosso : RT @PetrisDe: Non credo si possa negare che qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico non ha assolutamente funzionato. Gli #studenti man… -