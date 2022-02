Scoperta in Olanda una nuova variante che rende l’HIV più pericoloso ed aggressivo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In Olanda è stata isolata la nuova variante del virus Hiv. Lo studio è stato pubblicato in questi giorni da Science. I ricercatori dell’Università di Oxford hanno scoperto che si tratta di una mutazione altamente virulenta. La nuova variante fa parte di un sottotipo B del virus Hiv ed è più infettiva poiché la carica virale Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Inè stata isolata ladel virus Hiv. Lo studio è stato pubblicato in questi giorni da Science. I ricercatori dell’Università di Oxford hanno scoperto che si tratta di una mutazione altamente virulenta. Lafa parte di un sottotipo B del virus Hiv ed è più infettiva poiché la carica virale Il Blog di Giò.

