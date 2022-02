Rinvio a giudizio per la Boschi, Lotti e Renzi che ribatte: “Non ho commesso reati”, e denuncia i magistrati dell’inchiesta sulla Fondazione Open (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Open, stamane dalla procura fiorentina sono stati emessi ben 15 rinvii a giudizio (4 dei quali ad indirizzo d società). A ‘pepare’ però la notizia, è che fra gli indagati risultino personaggi politici come il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, la deputata Iv Maria Elena Boschi, e il deputato Pd Luca Lotti. Renzi (oltre che con Lotti e la Boschi, anche insieme all’avv. Alberto Bianchi – ex presidente della Fondazione Open, ed agli imprenditori Marco Carrai e Patrizio Donnini), è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti. Il 4 aprile avrà così luogo l’udienza davanti al giudice per le indagini ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell’ambitosulla, stamane dalla procura fiorentina sono stati emessi ben 15 rinvii a(4 dei quali ad indirizzo d società). A ‘pepare’ però la notizia, è che fra gli indagati risultino personaggi politici come il senatore e leader di Italia Viva, Matteo, la deputata Iv Maria Elena, e il deputato Pd Luca(oltre che cone la, anche insieme all’avv. Alberto Bianchi – ex presidente della, ed agli imprenditori Marco Carrai e Patrizio Donnini), è imputato per il reato di finanziamento illecito ai partiti. Il 4 aprile avrà così luogo l’udienza davanti al giudice per le indagini ...

