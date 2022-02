Pistoia: operaio muore travolto da carrello. Ennesimo infortunio mortale in Toscana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La serie di infortuni mortali sul lavoro in Toscana non cessa e si allunga a dismisura. Morto operaio 58enne L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La serie di infortuni mortali sul lavoro innon cessa e si allunga a dismisura. Morto58enne L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro a Pistoia, un operario muore investito da un carrello. L'infortunio in una cartiera a San Mar… - fattoquotidiano : Morti sul lavoro, operaio 58enne investito da un carrello elevatore in una cartiera a Pistoia - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Morti sul lavoro, operaio 58enne investito da un carrello elevatore in una cartiera a Pistoia - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente sul lavoro a Pistoia, un operario muore investito da un carrello. L'infortunio in una cartiera a San Marcello… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Incidente sul lavoro a Pistoia, un operario muore investito da un carrello. L'infortunio in una cartiera a San Marcello… -