Pandemia | Zingaretti | “Nel Lazio rafforzamento della rete per la salute mentale”

ROMA – "La Pandemia ha lasciato segni profondi in tutti noi, ma ha colpito specialmente i più giovani e, in modo particolare, gli adolescenti con un aumento di disturbi psicologici. Dobbiamo dare risposte immediate, nuove, forti alla sofferenza e alla condizione di malessere profondo che moltissimi giovani stanno provando a seguito degli effetti della Pandemia. Nel Lazio abbiamo già avviato un percorso di investimenti e di rafforzamento della rete per la salute mentale". Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Tre le azioni previste: 1) Potenziamento degli "Sportelli Ascolto" per il supporto e l'assistenza psicologica presso le scuole. 2) Voucher per assistenza psicologica, l'accesso alle cure ...

