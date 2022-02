Nauticsud | De Luca non sarà presente al taglio del nastro | è polemica

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sabato all’inaugurazione delintervengono Fico e Rosato, il sindaco Manfredi, ma Desnobba l’evento leader a Napoli: “Poca attenzione al settore”. Parterre de roi per la 48esima edizione del, il salone dedicato alla filiera nautica in programma da sabato 12 a domenica 20 al quartiere fieristico napoletano della Mostra d’Oltremare. Aldelinaugurale, previsto alle ore 11.30 sabato 12 febbraio, hanno garantito la presenza i vertici della Camera dei Deputati del Parlamento italiano: il presidente Roberto Fico e il vice presidente Ettore Rosato, ma anche dal Senato hanno confermato la partecipazione i senatori Francesco Urraro e Vincenzo Carbone. Gaetano Manfredi ha assicurato la sua adesione e torna così da primo cittadino aldel ...

è importante vetrina di un settore che rappresenta una rilevante risorsa per il nostro ... per conto del presidente della Giunta Vincenzo De, dell'assessore alla Legalità e Immigrazione ...... grande assente De. Tornando al salone nautico, che si sviluppa su oltre 7 padiglioni e le ... L'accesso al, con green pass obbligatorio e mascherina ffp2, avverrà da piazzale Tecchio e ...“Nauticsud è importante vetrina di un settore che rappresenta ... per conto del presidente della Giunta on. Vincenzo De Luca, dell’assessore alla Legalità e Immigrazione Mario Morcone. Tornando al ...Presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che tornerà al Salone dopo esserci stato nel 2020 in veste di Ministro dell’Università e Ricerca. Questa edizione, che torna dopo due anni di assen ...