Mercedes-Benz testa con successo l’eCitaro G completamente elettrico a 2.000 metri di altitudine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tanta neve, temperature invernali, il tutto a circa 2.000 metri di altitudine: a metà gennaio 2022 l’autobus eCitaro G ha dimostrato le sue capacità nel servizio di linea all’Alpe di Siusi, in Alto Adige. “Si tratta della prima prova di un autobus elettrico di 18 metri a quote di quasi 2.000 metri all’Alpe di Siusi – un grande momento per noi altoatesini”, afferma Daniel Alfreider in qualità di vicegovernatore provinciale. In qualità di consigliere provinciale dell’Alto Adige, è anche responsabile di infrastrutture e mobilità. Alfreider continua: “il nostro obiettivo è la mobilità a emissioni zero per le persone qui in Alto Adige”. L’autobus articolato Mercedes-Benz eCitaro G completamente elettrico è dotato di batterie allo stato ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tanta neve, temperature invernali, il tutto a circa 2.000di: a metà gennaio 2022 l’autobus eCitaro G ha dimostrato le sue capacità nel servizio di linea all’Alpe di Siusi, in Alto Adige. “Si tratta della prima prova di un autobusdi 18a quote di quasi 2.000all’Alpe di Siusi – un grande momento per noi altoatesini”, afferma Daniel Alfreider in qualità di vicegovernatore provinciale. In qualità di consigliere provinciale dell’Alto Adige, è anche responsabile di infrastrutture e mobilità. Alfreider continua: “il nostro obiettivo è la mobilità a emissioni zero per le persone qui in Alto Adige”. L’autobus articolatoeCitaro Gè dotato di batterie allo stato ...

Advertising

EVisioneer2020 : VIDEO: BMW iX vs Audi e-tron vs Mercedes-Benz EQC -- Carwow Test - junjokerando : RT @Rinoire: #MercedesMonday #Mercedes-Benz 190E 2.5 16V Evolution II - lorenzihub : MERCEDES-BENZ C 220 d Auto 4Matic Coupé Sport LED-NAVI-CAMERA 29.700 € IVA esposta - lorenzihub : MERCEDES-BENZ C 220 d Auto 4Matic Coupé Sport LED-NAVI-CAMERA 29.700 € IVA esposta - GroupParadiso : Paradiso Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz #ParadisoGroup #ParadisoMercedes #BookMe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz World Car of the Year - Ecco le auto finaliste ... invece, i riconoscimenti di categoria, sarà nominata World Electric Vehicle of the Year una tra l'Audi e - tron GT, la BMW iX, la Ford Mustang Mach - E, la Hyundai Ioniq 5 e la Mercedes - Benz EQS. ...

Stellantis: in Francia trovato importante accordo con i sindacati La 'gigafactory' del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nascerà grazie ad un progetto congiunto con TotalEnergies e Mercedes - Benz. Si tratta della ...

Juan Manuel Fangio, all'asta la sua Mercedes-Benz 300 SL - Attualità Agenzia ANSA MERCEDES Serie E (*124) Mercedes-Benz 200 CE serie W124 Coupè 100 kw del 07/1994 con soli 149.297 km. Conservata in ottime condizioni originali sia all'interno, motore, che all'esterno.

MERCEDES Classe C (W/S203) Scopri su Quattroruote Usato l'annuncio relativo a MERCEDES Classe C (W/S203) C 180 cat Elegance Evo e approfondisci le caratteristiche tecniche di questo modello ...

... invece, i riconoscimenti di categoria, sarà nominata World Electric Vehicle of the Year una tra l'Audi e - tron GT, la BMW iX, la Ford Mustang Mach - E, la Hyundai Ioniq 5 e laEQS. ...La 'gigafactory' del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nascerà grazie ad un progetto congiunto con TotalEnergies e. Si tratta della ...Mercedes-Benz 200 CE serie W124 Coupè 100 kw del 07/1994 con soli 149.297 km. Conservata in ottime condizioni originali sia all'interno, motore, che all'esterno.Scopri su Quattroruote Usato l'annuncio relativo a MERCEDES Classe C (W/S203) C 180 cat Elegance Evo e approfondisci le caratteristiche tecniche di questo modello ...