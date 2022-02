Mbappé, Haaland e quell'incrocio di mercato: il piano del Psg (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell'edizione di oggi de L'Equipe l'apertura è stata dedicata ad Erling Haaland, che secondo il quotidiano francese è... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nell'edizione di oggi de L'Equipe l'apertura è stata dedicata ad Erling, che secondo il quotidiano francese è...

Advertising

capuanogio : #Allegri mette #Vlahovic sullo stesso piano di #Haaland e #Mbappé. Al di là se abbia ragione o no, prendere nota… - mmmessjj : RT @pasquale_caos: “Amó che banda di scarsi, stasera a casa compro Haaland e Mbappe su Fifa” #MilanLazio - pasquale_caos : “Amó che banda di scarsi, stasera a casa compro Haaland e Mbappe su Fifa” #MilanLazio - AConan_Doyle : @AlesMosca1989 Buonasera Le analisi di mercato vanno fatte tenendo conto delle misure in campo Questa estate si muo… - sportli26181512 : Borussia Dortmund: Haaland via, una big fa sul serio: Secondo quanto scrive L'Equipe il Paris Saint-Germain ha scel… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Haaland Borussia Dortmund: Haaland via, una big fa sul serio Commenta per primo Secondo quanto scrive L'Equipe il Paris Saint - Germain ha scelto l'erede di Kylian Mbappé: si tratta dell'attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland.

Calciomercato, la stella del Liverpool può partire - Paura per Klopp Il Barcellona a causa degli ormai noti problemi economici che ne limitano la manovra sul mercato; ma anche lo stesso Real Madrid, impegnato nella corsa a Mbappé e Haaland. Antonio ...

Commenta per primo Secondo quanto scrive L'Equipe il Paris Saint - Germain ha scelto l'erede di Kylian: si tratta dell'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ErlingIl Barcellona a causa degli ormai noti problemi economici che ne limitano la manovra sul mercato; ma anche lo stesso Real Madrid, impegnato nella corsa a. Antonio ...