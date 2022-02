Lettera aperta dei dipendenti delle ex Coop sociali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono una serie di interrogativi all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Salerno nella Lettera aperta che i lavoratori delle Cooperative sociali hanno inviato al sindaco di Salerno questa mattina nell’ambito della vertenza che li vede ancora in presidio, con le organizzazioni sindacali. Il sit in c’è anche questa mattina sotto i portici di palazzo di città, mentre nel frattempo è in corso la riunione del consiglio comunale che convocata d’urgenza per rispondere all’imperativo del Tar di prendere una decisione sulla realizzazione dei box interrati, non ha incluso all’ordine del giorno una mozione proprio sulla vicenda degli stessi lavoratori. La Lettera già dall’oggetto chiarisce che i lavoratori cercano una ricollocazione o ed una soluzione stabile ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono una serie di interrogativi all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Salerno nellache i lavoratorierativehanno inviato al sindaco di Salerno questa mattina nell’ambito della vertenza che li vede ancora in presidio, con le organizzazioni sindacali. Il sit in c’è anche questa mattina sotto i portici di palazzo di città, mentre nel frattempo è in corso la riunione del consiglio comunale che convocata d’urgenza per rispondere all’imperativo del Tar di prendere una decisione sulla realizzazione dei box interrati, non ha incluso all’ordine del giorno una mozione proprio sulla vicenda degli stessi lavoratori. Lagià dall’oggetto chiarisce che i lavoratori cercano una ricollocazione o ed una soluzione stabile ...

