La gaffe di Vladimir Luxuria: "Mahmood ha fatto coming out". Poi si scusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'affermazione di Luxuria su Mahmood ha scatenato le critiche del popolo del web e l'attivista si è dovuta scusare pubblicamente Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'affermazione disuha scatenato le critiche del popolo del web e l'attivista si è dovutare pubblicamente

Advertising

realUmbertoLM : Per una volta solidarizzo con Luxuria. Ok. Mahmood non ha “fatto coming out”, ma… serviva? Dai, su. - ParliamoDiNews : La gaffe di Vladimir Luxuria: `Mahmood ha fatto coming out`, poi si scusa #gaffe #vladimir #luxuria #mahmood… - ilgiornale : Bufera social per #VladimirLuxuria. Il commento sul video dei festeggiamenti del duo vincitore di #Sanremo2022,… - redazionerumors : La gaffe di Vladimir Luxuria: 'Mahmood ha fatto coming out', poi si scusa #VladimirLuxuria #Mahmood - MrVektriol : Inventarsi un coming out mai fatto pur di accomodarsi sul primo strapuntino tv libero. ? Scusarsi sui social peggio… -