Kessiè e Barcellona più lontani: rifiutata la prima offerta del club (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stando a quanto riportato da Sport, portale spagnolo, il Barcellona al momento si tira fuori dalla corsa per Franck Kessie: il centrocampista del Milan va in scadenza a giugno ed è libero di poter... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stando a quanto riportato da Sport, portale spagnolo, ilal momento si tira fuori dalla corsa per Franck Kessie: il centrocampista del Milan va in scadenza a giugno ed è libero di poter...

Advertising

Fprime86 : RT @RaimondoDM: ???? Il #Barcellona, informa @sport, ha fatto sapere di non essere più in corsa per l'ingaggio di Franck #Kessie, centrocampi… - Pall_Gonfiato : #Kessiè e #Barcellona più lontani: rifiutata la prima offerta del club - Rossonero__1899 : Se è vero che anche il Barcellona si tira fuori per l'ingaggio di Kessie, figuriamoci noi che fatturiamo 5 volte meno - CalcioOggi : Dalla Spagna: lo stipendio è troppo alto, il Barcellona rinuncia a Kessie - Sportmediaset - Sport Mediaset - dade494 : RT @Shellshoker7: Se nemmeno il Barcellona, che spreca soldi in lungo e in largo, affonda il colpo su Kessie, l’unico altro posto in cui po… -

Ultime Notizie dalla rete : Kessiè Barcellona L'Inter ci prova di nuovo: sui social esplode la polemica - Social Kessie verso l'Inter Kessie ha rifiutato la proposta di rinnovo del Milan e nelle ultime ore dalla Spagna, è arrivata anche la notizia che il Barcellona si sarebbe ritirato dalla corsa al ...

Milan, scoppia il caso Kessie: si realizza una grande paura La notizia arriva in concomitanza con la notizia del "ritiro" del Barcellona. Il club blaugrana, infatti, è arrivato a un'offerta da 5 milioni a stagione che però sarebbe stata rifiutata dall'...

Milan: il rossonero Frank Kessie piace a Psg, Liverpool e Barcellona tuttocalcionews Kessie verso l'Inter Kessie ha rifiutato la proposta di rinnovo del Milan e nelle ultime ore dalla Spagna, è arrivata anche la notizia che ilsi sarebbe ritirato dalla corsa al ...La notizia arriva in concomitanza con la notizia del "ritiro" del. Il club blaugrana, infatti, è arrivato a un'offerta da 5 milioni a stagione che però sarebbe stata rifiutata dall'...