Juventus | rinnovo in vista per un pupillo di Allegri!

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La squadra bianconera è stata senza dubbio la regina del mercato di gennaio. La dirigenza è riuscita a rinforzare la rosa in quelli che erano i punti deboli ed ora Allegri ha a disposizione una vera e propria corazzata. Vlahovic e Zakaria hanno subito messo il timbro sul tabellino dei marcatori decidendo la sfida di domenica scorsa contro l’Hellas. De ScigliomercatoOra Arrivabene e Cherubini si stanno concentrando sui rinnovi. Secondo Nicolò Schira, uno degli indiziati a rinnovare il contratto che scade a giugno è sicuramente Mattia De Sciglio, che sta facendo molto bene durante questa stagione. Ancora in stallo invece la questione Dybala.

Giorni caldi per riprendere il discorso-rinnovo, dopo le frecciatine di gennaio. Il club non vuole fare follie, ma il giocatore vuole restare: un margine d'intesa c'è ...