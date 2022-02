Green pass Francia, possibile revoca entro inizio aprile (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile in Francia potrebbe essere revocato il Green pass. Lo ha sottolineato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. “C’è un inizio di miglioramento negli ospedali e ci sono proiezioni che possono farci sperare che entro la fine di marzo o l’inizio di aprile la situazione negli ospedali sarà sufficientemente tranquilla da permetterci di revocare il pass vaccinale”, ha detto Attal, aggiungendo: “Abbiamo sempre detto che queste misure saranno revocate non appena la situazione sanitaria lo consentirà”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tra la fine di marzo e l’diinpotrebbe essereto il. Lo ha sottolineato il portavoce del governo francese, Gabriel Attal. “C’è undi miglioramento negli ospedali e ci sono proiezioni che possono farci sperare chela fine di marzo o l’dila situazione negli ospedali sarà sufficientemente tranquilla da permetterci dire ilvaccinale”, ha detto Attal, aggiungendo: “Abbiamo sempre detto che queste misure sarannote non appena la situazione sanitaria lo consentirà”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

