Fondazione Open: chiesto il rinvio a giudizio per Renzi e altri 10 indagati, tra cui Lotti, Boschi, Bianchi e Carrai (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 indagati, tra cui Matteo Renzi, per l'inchiesta sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la Fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier. Tra gli indagati per i quali è stato chiesto il processo ci sono anche Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l'ex presidente di Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai. Coinvolte nell'inchiesta anche quattro società. L'udienza preliminare si terrà il 4 aprile prossimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

