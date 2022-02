Dal 28 febbraio il certificato di esenzione vaccinale sarà solo in formato digitale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una settimana fa è arrivato il via libera da parte del Garante della Privacy che, di fatto, ha confermato come le indicazioni contenute nel dpcm sul certificato di esenzione vaccinale in formato digitale rispettassero tutti i paletti per la protezione dei dati personali dei cittadini. E da lunedì 7 febbraio il Ministero della Salute ha iniziato a distribuire (su richiesta) questi QR Code che serviranno a tutti i cittadini che hanno ottenuto dai medici una esenzione da immunizzazione anti-Covid di accedere ai servizi e locali in cui è prevista l’esibizione di Green Pass (base e rafforzato). Finirà, a breve, l’Era dei fogli di carta e si procederà con la scansione attraverso le app già in utilizzo. LEGGI ANCHE > Sì alla digitalizzazione dei certificati di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una settimana fa è arrivato il via libera da parte del Garante della Privacy che, di fatto, ha confermato come le indicazioni contenute nel dpcm suldiinrispettassero tutti i paletti per la protezione dei dati personali dei cittadini. E da lunedì 7il Ministero della Salute ha iniziato a distribuire (su richiesta) questi QR Code che serviranno a tutti i cittadini che hanno ottenuto dai medici unada immunizzazione anti-Covid di accedere ai servizi e locali in cui è prevista l’esibizione di Green Pass (base e rafforzato). Finirà, a breve, l’Era dei fogli di carta e si procederà con la scansione attraverso le app già in utilizzo. LEGGI ANCHE > Sì alla digitalizzazione dei certificati di ...

