Covid oggi Israele, contagi rallentano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Israele conferma 37.559 nuovi contagi da coronavirus su 154.878 test effettuati ieri, quando venivano segnalate 43.852 infezioni Covid accertate il giorno precedente. E, riporta Ynet, continua il calo dell’indice R, oggi a 0,79, mentre ieri era a 0,82 e lunedì a 0.84. Aumenta però, anche se di poco, il numero di malati gravi ricoverati, oggi 1.164 pazienti (ieri 1.161 dopo il record di 1.263 di domenica). I casi attivi sono 320.470. Dall’inizio della pandemia sono stati confermati 9.303 decessi in Israele, dove oltre 4,4 milioni di persone su circa nove milioni di abitanti hanno ricevuto tre dosi di un vaccino anti-Covid e quasi 680.000 si sono sottoposte anche alla quarta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –conferma 37.559 nuovida coronavirus su 154.878 test effettuati ieri, quando venivano segnalate 43.852 infezioniaccertate il giorno precedente. E, riporta Ynet, continua il calo dell’indice R,a 0,79, mentre ieri era a 0,82 e lunedì a 0.84. Aumenta però, anche se di poco, il numero di malati gravi ricoverati,1.164 pazienti (ieri 1.161 dopo il record di 1.263 di domenica). I casi attivi sono 320.470. Dall’inizio della pandemia sono stati confermati 9.303 decessi in, dove oltre 4,4 milioni di persone su circa nove milioni di abitanti hanno ricevuto tre dosi di un vaccino anti-e quasi 680.000 si sono sottoposte anche alla quarta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - gambarieimmobil : RT @RosellaLara19: Secondo voi, se il Governo avesse approvato terapie domiciliari, e tutti i medici di base avessero curato SUBITO le pers… - fisco24_info : Covid oggi Puglia, 4.944 contagi e 18 morti: bollettino 9 febbraio: (Adnkronos) - I dati della regione… -