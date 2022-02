Advertising

sportmediaset : City, giocatori ubriachi al pub. #Guardiola: 'Li multerò, dovevano invitarmi'. #SportMediaset… - Pall_Gonfiato : #CITY, GIOCATORI UBRIACHI DOPO CENA. #GUARDIOLA: “SARANNO MULTATI, DOVEVANO INVITARMI!” - furgeTX : RT @sportmediaset: City, giocatori ubriachi al pub. #Guardiola: 'Li multerò, dovevano invitarmi'. #SportMediaset - YBah96 : RT @sportmediaset: City, giocatori ubriachi al pub. #Guardiola: 'Li multerò, dovevano invitarmi'. #SportMediaset - MarcoM267 : RT @sportmediaset: City, giocatori ubriachi al pub. #Guardiola: 'Li multerò, dovevano invitarmi'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : City giocatori

E poi si tratta di vedere anche come reagiranno idopo uno stop così lungo. Alba ... Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 13, Santarcangelo 10, Libertas Forlì 9, Volley Riccione...... ex centrocampista del Manchester United, fu squalificato per cinque partite dopo aver ammesso nell'autobiografia di aver causato volutamente l'infortunio del centrocampista del ManchesterInge ...Dopo aver battuto 4-1 il Fulham nel quarto turno di FA Cup, alcuni giocatori del Manchester City si sono concessi una serata libera e sono stati pizzicati da giornalisti e fotografi all'uscita di un ...Dopo una settimana di riposo, i giocatori sono tornati in maniera brillante la scorsa ... Cosi' Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, alla vigilia della sfida contro il Brentford, valida per la ...