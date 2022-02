Chi è Michelangelo, produttore di Blanco e non solo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Chi è Michelangelo?”, ci chiediamo da sempre, specialmente dopo la vittoria di Brividi al Festival di Sanremo 2022. Mahmood e Blanco, interpreti del brano vincitore, lo hanno chiamato sul palco durante la premiazione. Michelangelo, infatti, è co-autore e produttore della canzone arrivata al primo posto nella serata finale della kermesse. Chi è Michelangelo Michelangelo è il nome d’arte di Michele Zocca, nato a Cremona nel 1994. Appassionato da musica sin dalla giovane età, Michele si è iscritto al Conservatorio di Parma dopo aver conseguito il diploma alle scuole superiori. Gli studi accademici della musica, tuttavia, non fanno per lui e per questo decide di passare all’autoproduzione e al mixing da autodidatta. Della sua vita privata si sa ben poco, ma è noto che Michele ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Chi è?”, ci chiediamo da sempre, specialmente dopo la vittoria di Brividi al Festival di Sanremo 2022. Mahmood e, interpreti del brano vincitore, lo hanno chiamato sul palco durante la premiazione., infatti, è co-autore edella canzone arrivata al primo posto nella serata finale della kermesse. Chi èè il nome d’arte di Michele Zocca, nato a Cremona nel 1994. Appassionato da musica sin dalla giovane età, Michele si è iscritto al Conservatorio di Parma dopo aver conseguito il diploma alle scuole superiori. Gli studi accademici della musica, tuttavia, non fanno per lui e per questo decide di passare all’autoproduzione e al mixing da autodidatta. Della sua vita privata si sa ben poco, ma è noto che Michele ...

Advertising

Twi_MidnightSun : Voi u parlate come se foste tutti il David di Michelangelo al naturale quando in realtà pure voi vi rendete più bel… - infoitcultura : Chi è Carmelo Patti, il direttore d’orchestra di Sanremo sosia di Michelangelo - chierezbex : @martola__ Non so chi sia Michelangelo ?? - aranjino : raga ma chi è michelangelo - zazoomblog : Mahmood e Blanco c’è Michelangelo dietro il loro successo a Sanremo 2022: vi sveliamo chi è - #Mahmood #Blanco… -