Cast e trama del film Cosa Mi Lasci di Te | KJ Apa di Riverdale in una storia vera in onda il 9 febbraio

Il film Cosa Mi Lasci Di Te in onda stasera 9 febbraio, è basato sulla vera storia del cantante Jeremy Camp (che ne ha scritto un libro uscito nel 2013) e del suo incontro con la sua prima moglie, Melissa. L'intera e struggente vicenda è stata raccontata nel libro autobiografico intitolato I Still Believe (che è anche il titolo del film in lingua originale). KJ Apa, noto al pubblico per il ruolo di Archie Andrews nella serie tv Riverdale, interpreta qui il protagonista Jeremy Camp. La storia inizia nel settembre '99, in Indiana. Jeremy Camp è un giovane cantautore ventenne esponente della musica cristiana. In quel periodo, Lascia la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in ...

