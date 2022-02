Cara Delevingne sarà la protagonista dell’eco-thriller "The Climb" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cara Delevingne sarà la protagonista dell'eco-thriller intitolato The Climb, un film scritto e diretto da Hayley Easton Street e prodotto dalla Eclipse Global Entertainment. L'attrice e attivista Cara Delevingne interpreterà una temeraria scalatrice in The Climb, una nuova pellicola che segue sei donne, che nell'ambito dell'azione di protesta guidata da Greenpeace contro i piani della Shell Oil di perforare l'Artico, scalano l'edificio più alto d'Europa: lo Shard di Londra. Hayley Easton Street ha scritto la sceneggiatura del film e sarà anche la regista del progetto; Eclipse Films produrrà la pellicola che sarà girata utilizzando la tecnologia di produzione virtuale, precedentemente utilizzata in show ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ladell'eco-intitolato The, un film scritto e diretto da Hayley Easton Street e prodotto dalla Eclipse Global Entertainment. L'attrice e attivistainterpreterà una temeraria scalatrice in The, una nuova pellicola che segue sei donne, che nell'ambito dell'azione di protesta guidata da Greenpeace contro i piani della Shell Oil di perforare l'Artico, scalano l'edificio più alto d'Europa: lo Shard di Londra. Hayley Easton Street ha scritto la sceneggiatura del film eanche la regista del progetto; Eclipse Films produrrà la pellicola chegirata utilizzando la tecnologia di produzione virtuale, precedentemente utilizzata in show ...

