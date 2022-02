Calciomercato Roma: via Veretout, l’annuncio sul sostituto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Il centrocampista del Arsenal, Granit Xhaka, sarebbe nel mirino della Roma. Il club giallorosso avrebbe infatti messo nel mirino il giocatore svizzero per rinforzare il centrocampo in vista della prossima… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Il centrocampista del Arsenal, Granit Xhaka, sarebbe nel mirino della. Il club giallorosso avrebbe infatti messo nel mirino il giocatore svizzero per rinforzare il centrocampo in vista della prossima… amministratore

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Zaniolo: contatto! Il piano per portarlo in bianconero #calciomercato - asromaliveit1 : Stando alle ultime dall'#Inghilterra, molte novità sono previste in casa #Arsenal la prossima estate. Il piano è qu… - asromaliveit1 : Stando a quanto riferito dalle penne francesi di Footmercato, Arturo #Vidal potrebbe approdare al #Marsiglia il pro… - junews24com : Perinetti: «Addio Dybala? Penso a lui come possibile sostituto» - - Fantacalcio : Calciomercato Roma, rimpianto Luis Diaz: 'Hanno esitato troppo' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Salah e la Coppa d'Africa persa, Klopp: 'E' deluso, ma saprà reagire' Il tecnico del Liverpool ha dedicato parole di conforto alla stella ex Roma e Fiorentina.

Quanta violenza mediatica! ... i l problema è che la maturità che ha chiesto Mourinho non è nient'altro che quest o, evitare magari di parlare e sparlare in qualsiasi momento dei problemi che ruotano attorno alla Roma. Certi ...

Calciomercato Roma, colpaccio a zero | C’è il sorpasso AsRomaLive.it Calciomercato Roma, cessioni pianificate | Porta spalancata per Pinto Calciomercato Roma, molte novità sono previste la prossima estate, quando diversi cambiamenti saranno apportati da Tiago Pinto ad una squadra che fin qui non ha rispettato le alte aspettative. Siamo ...

Coppa Italia, assenze pesanti in semifinale: Inzaghi esulta Milan e Lazio si sfidano per raggiungere l’Inter in semifinale, che ieri ha battuto la Roma. Match importante e ovviamente sentito dalle due parti vista la posta in gioco, e anche le ammonizioni lo ...

Il tecnico del Liverpool ha dedicato parole di conforto alla stella exe Fiorentina.... i l problema è che la maturità che ha chiesto Mourinho non è nient'altro che quest o, evitare magari di parlare e sparlare in qualsiasi momento dei problemi che ruotano attorno alla. Certi ...Calciomercato Roma, molte novità sono previste la prossima estate, quando diversi cambiamenti saranno apportati da Tiago Pinto ad una squadra che fin qui non ha rispettato le alte aspettative. Siamo ...Milan e Lazio si sfidano per raggiungere l’Inter in semifinale, che ieri ha battuto la Roma. Match importante e ovviamente sentito dalle due parti vista la posta in gioco, e anche le ammonizioni lo ...