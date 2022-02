Blanco | nella sua Calvagese della Riviera cose mai viste | clamoroso dopo Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) I miracolichirurgia estetica. Spunta una foto del 2016gieffina Delia Duran, la finta moglie di Alex Belli ed é completamente diversa rispetto a oggi. L'ex concorrente di Temptation Island, programma a cui ha partecipato insieme a Belli, è oggi di una bellezza mozzafiato, ma, tra le varie foto pubblicate sui social un dettaglio non è di certo passato in osservato agli occhi dei fan: in pratica sembra un'altra persona. . Postumi di. Poche polemiche al Festival dia parte il Ferilli Gate e il caso Rettore. Ora si é aggiunta Mirna Casadei , figlia di Rauol Casadei, morto lo scorso anno causa Covid. La donna se l'é presa con Amadeus e la Rai per non avere ricordato il padre e la sua orchestra con dolci parole:”Avete pestato una cacca…” Postumi di. A ...