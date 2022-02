Alfonso Signorini sorpreso in ‘dolce’ compagnia | lo scatto fa impazzire i fan

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)è stato pizzicato indi qualcuno già visto all’interno del Gf Vip. Una foto che ha fattoi fan e che rivela uno splendido rapporto continuato anche dopo il reality.sta vivendo a pieno e con dedizione il percorso nella conduzione del Gf Vip. Il presentatore ha contribuito al formarsi di una coppia che ha una vera adorazione per il ‘re del gossip’.-Altranotiziaha visto, durante le varie edizioni del reality show, coppie scoppiare, tradimenti ma anche riconciliazioni e nuovi amori. A tal proposito è stato beccato insieme a qualcuno che tutti quanti abbiamo già visto. Di chi si tratta?e ...

Advertising

paladino_clara : RT @mmbfanspage: Alfonso Signorini Manuel e Lulù coppia più bella del GF Vip - mmbfanspage : Alfonso Signorini Manuel e Lulù coppia più bella del GF Vip - Zarathu20322327 : RT @AriannaOlivieri: Fantacasting #jerù: Gollum interpreta intensamente Alfonso Signorini, il nemico numero 1 della protagonista https://t.… - BettinEleonora : RT @opiniostacinica: Da settembre nelle sale: “GFVIP 6: la gentilezza artistica” Scritto da Alex Belli Diretto da Alfonso Signorini #je… - choosemelouis : RT @AriannaOlivieri: Fantacasting #jerù: Gollum interpreta intensamente Alfonso Signorini, il nemico numero 1 della protagonista https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

I fotografi del settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da, hanno paparazzato l'attore de Le Fate Ignoranti e Senso '45 con il suo adorato compagno durante una giornata di ...Dalla Casa del Grande Fratello Vip è stata eliminata all'inizio di gennaio ma, anche nello studio del reality condotto brillantemente da, si fa notare con outfit sensuali e risposte ...Aldo Montano questa volta non si trattiene, proprio nelle ultime ore ha dedicato una critica molto aspra al Grande Fratello Vip di cui è stato anche un concorrente. Sembra proprio non esserci pace per ...Lunedì sera, nel corso della 40esima puntata, Alfonso Signorini ha svelato al pubblico del reality show che nei prossimi giorni Alex Belli tornerà a varcare la porta rossa. L’attore tornerà nella Casa ...