“Volver”: l’universo femminile di Pedro Almodóvar stasera in tv (Di martedì 8 febbraio 2022) “Volver” è il sedicesimo film scritto e diretto dal regista manchego Pedro Almodóvar, uscito nelle sale spagnole a marzo 2006. Presentato a Cannes nel maggio dello stesso anno, si aggiudicò subito veri premi, tra cui quello per la Miglior sceneggiatura e la Miglior interpretazione femminile alle sei attrici del cast, in una premiazione che fu assolutamente eccezionale. La protagonista Raimunda, interpretata da una straordinaria Penelope Cruz, è una donna grintosa, madre dell’adolescente Paula (Yuhana Cobo) e moglie di Paco. I tre vivono insieme a Madrid, ma Raimunda è originaria della regione de La Mancha, dove torna di tanto in quanto con la sorella Sole (Lola Dueñas) principalmente per accudire la tomba dei genitori. “Volver”: apologia della solidarietà femminile É proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) “” è il sedicesimo film scritto e diretto dal regista manchego, uscito nelle sale spagnole a marzo 2006. Presentato a Cannes nel maggio dello stesso anno, si aggiudicò subito veri premi, tra cui quello per la Miglior sceneggiatura e la Miglior interpretazionealle sei attrici del cast, in una premiazione che fu assolutamente eccezionale. La protagonista Raimunda, interpretata da una straordinaria Penelope Cruz, è una donna grintosa, madre dell’adolescente Paula (Yuhana Cobo) e moglie di Paco. I tre vivono insieme a Madrid, ma Raimunda è originaria della regione de La Mancha, dove torna di tanto in quanto con la sorella Sole (Lola Dueñas) principalmente per accudire la tomba dei genitori. “”: apologia della solidarietàÉ proprio ...

