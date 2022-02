Ultime Notizie Roma del 08-02-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a seguito dell’ordinanza del tribunale di Napoli acquisito reviviscenza lo statuto approvato il 10 febbraio 2021 le sentenze si rispettano la situazione non possiamo negarlo è molto complicata lo scrive sui social Beppe Grillo riferimento alla situazione di Movimento 5 Stelle in questo momento non si possono prendere decisioni avventate primo vero momento di confronto anche con Giuseppe Conte nel frattempo invito tutti a rimanere in silenzio e non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire a dicembre 2021 settimana momento congiunturale per le vendite al dettaglio dello 0 9% in valore dello 0 6% in volume lo rileva l’Istat spiegando che sono in crescita sia le vendite di beni alimentari sia quelle dei beni non alimentari ...