Sampdoria | Giovinco ha firmato | “Sono contento Non vedo l’ora”

Sebastian Giovinco ha appena lasciato la sede della Sampdoria ed è pronto ad iniziare la sua avventura in maglia blucerchiata. "Hai firmato? Sì, è tutto fatto, Sono felicissimo", ha detto l'ex attaccante azzurro. "Sono contento per il ritorno in Serie A. Un saluto ai tifosi della Samp, non vedo l'ora di poter fare domani il primo allenamento". L'accordo tra Giovinco e il club blucerchiato sarà valido fino al termine della stagione. Dopo l'infortunio di Gabbiadini, la Sampdoria ha accelerato il passaggio dell'ex Juventus che non gioca in Serie A dal 2015.

