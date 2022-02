Safer Internet Day, allarme smartphone: isola i bimbi, per 7 su 10 è meglio di giochi e compagnia (Di martedì 8 febbraio 2022) La pandemia ha dilatato i tempi di permanenza anche dei bambini molto piccoli sui dispositivi tecnologici, diventati spesso uno strumento sostitutivo di giochi e compagnia. Sette bambini italiani su dieci... Leggi su feedpress.me (Di martedì 8 febbraio 2022) La pandemia ha dilatato i tempi di permanenza anche dei bambini molto piccoli sui dispositivi tecnologici, diventati spesso uno strumento sostitutivo di. Sette bambini italiani su dieci...

